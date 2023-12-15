"Вся квартира в крови": Россиянка родила ребёнка, положила его в пакет и выбросила в сугроб

Жительница екатеринбургского района Эльмаш родила ребёнка в квартире и не придумала ничего лучше, чем просто выкинуть его на улицу. Как рассказал URA.ru глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых, мамой оказалась 20-летняя девушка.

По словам очевидицы происшествия, родив, девушка сама перерезала пуповину, после чего, не вымыв чадо, завернула его в мусорный пакет и выбросила из окна в сугроб. Малыша нашли прохожие. По приезде правоохранителей девушка была в шоковом состоянии.

"Приехали полицейские <…>, положили в машину — он свернулся клубочком, весь в крови. Мама сына не вымыла... Маленькая, худенькая, ей 20 лет: она открыла дверь, была вся в крови, вся квартира — тоже в крови", — добавила женщина, передаёт портал 66.ru.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону, возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорождённого ребёнка. В областном Минздраве добавили, что и мать, и её ребёнок на данный момент находятся в реанимации.