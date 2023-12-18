Тело младенца нашли в мусорном баке в Омске

В Омске найден труп новорождённого ребёнка. Младенец лежал в мусорном контейнере на улице Малиновского, завёрнутый в пакет. Телесных повреждений на его теле не было. Сейчас неизвестно, родился ли ребёнок мёртвым или погиб после рождения, для этого будет проведена экспертиза.

"Совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление матери ребёнка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение", — говорится в сообщении СУ СК РФ по Омской области.