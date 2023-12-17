Выбросившая младенца на лютый мороз екатеринбурженка объяснила свой поступок

Жительница Екатеринбурга, выбросившая новорождённого младенца на лютый мороз, объяснила причину своего поступка. Так, девушка утверждает, что пошла на этот чудовищный шаг из-за того, что была изнасилована.

Сайт kp.ru поговорил с жительницей соседнего дома, чей молодой человек нашёл на морозе грудничка. По её словам, юная горе-мамаша утверждала, что даже и не подозревала о беременности.

"Когда девушка открыла дверь полиции и призналась, что она положила ребёнка в пакет, сказала, что её изнасиловали и она не знала, что беременная", — сообщила она.

В Следственном комитете подчеркнули, что женщина осознавала, что ребёнок погибнет на улице из-за низкой температуры. Малыш находится в тяжёлом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело по статье "Убийство матерью новорождённого ребёнка".