В Воронеже жители более ста многоквартирных домов в мороз остались без отопления

Более ста многоквартирных жилых домов и 16 социальных объектов Воронежа остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплосетях. Об этом сообщили в пресс-службе городского отделения группы управляющих компаний "ПИК-Комфорт".

"103 многоквартирных дома и другие объекты отключены поставщиком ресурса в связи с аварийной ситуацией на сетях. УК Ленинского района сливает теплоноситель из общедомовых систем отопления для того, чтобы избежать заморозки воды в трубах", — говорится в опубликованном сообщении.

Тем временем в воронежском филиале АО "Квадра" отчитались о начале срочного ремонта теплосети, подача горячей воды и отопления на ряде улиц приостановлена до 19:00. В городском управлении ЖКХ добавили, что на месте работают профильные сотрудники администрации, ситуация находится на особом контроле.

Сегодня, 3 января, столбики термометров в Воронеже показывают 18 градусов ниже нуля. К вечеру ожидается похолодание до минус 20 градусов.