Произошёл пожар, и отключили свет: Сотни людей не смогли вылететь из Оренбурга и Барнаула 31 декабря

Пожар произошёл у аэропорта Оренбурга. В результате инцидента пришлось эвакуировать всех пассажиров и сотрудников авиагавани. Кадрами очевидцы делятся в Сети.

Обстановка в Оренбурге, где произошло возгорание в аэропорту. Видео © t.me / Lysenok / Оренбург / Уральская транспортная прокуратура

По данным телеканала "360", причиной возгорания стало короткое замыкание высоковольтного кабеля на строительной площадке рядом с пассажирским терминалом. Информацию СМИ также подтвердили и в Уральской транспортной прокуратуре. По предварительным данным, всё произошло из-за нарушений, которые были допущены при демонтаже старых проводов, находящихся на месте строительства нового терминала аэропорта.

"В результате пожара повреждён кабель связи, что привело к прекращению работы аэропорта на приём и вылет воздушных судов с 01 часа 30 минут 31 декабря", — говорится в телеграм-канале транспортной прокуратуры.

В результате инцидента были задержаны восемь рейсов. Однако к настоящему времени оренбургский аэропорт возобновил приём и отправку воздушных судов. Как следует из данных онлайн-табло, задерживается вылет лишь двух рейсов — в Петербург и Сочи.

Кроме того, неполадки помешали работе и барнаульского аэропорта. Там в ночь на 31 декабря неожиданно отключили свет, из-за чего начались задержки рейсов. Пассажиры находились в зале ожидания в темноте. По данным Mash Siberia, один лишь вылет в Москву опоздал почти на десять часов.