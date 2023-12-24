Задержка рейса из-за шторма в Сочи закончилась для двух женщин и ребёнка встречей с медиками

Многочасовая задержка вылета рейса Сочи – Москва из-за непогоды привела к госпитализации трёх пассажиров. Духота в салоне воздушного судна вынудила двух женщин и ребёнка обратиться за помощью к медикам и сойти с самолёта. Подробности инцидента озвучил SHOT.

Борт должен был отправиться в столицу ещё в 15:15, однако сильный ветер до поздней ночи не позволял воздушному судну подняться в воздух. Около пяти часов пассажиры ждали рейса в аэропорту, но потом для владельцев билетов объявили посадку. Следующие несколько часов путешественники провели внутри душного салона. Такие условия оказались непосильными для мамы с ребёнком и ещё одной женщины. Для них на самолёт вызвали врачей, которые госпитализировали пассажиров.

Обстановка на борту рейса Сочи – Москва во время задержки вылета. Видео © t.me / SHOT

В настоящий момент воздушное судно продолжает находиться на территории сочинской воздушной гавани. Компанию ему составляют ещё около 20 задерживающихся рейсов. По предварительным данным, непогода прекратится лишь к 01:00.