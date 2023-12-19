Норвегия запретила экстренно сесть российскому лайнеру с умирающим мужчиной

Следующий из Москвы на Кубу российский пассажирский самолёт не смог совершить экстренную посадку на территории Норвегии. Аэропорт скандинавского государства запретил воздушному судну приземляться, несмотря на критическое состояние пассажира. Об этом сообщил SHOT .

По словам очевидцев, после нескольких часов полёта один из находившихся на борту мужчин пожаловался на недомогание. У него открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Экипаж авиалайнера запросил у ближайшего норвежского аэропорта разрешение на посадку для спасения пассажира, однако получил в ответ отказ. Тогда самолёт отправился обратно в Москву. В качестве помощи страна лишь позволила использовать своё воздушное пространство для сокращения пути.