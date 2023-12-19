Норвегия запретила экстренно сесть российскому лайнеру с умирающим мужчиной
SHOT: Норвегия отказала в посадке российскому самолёту с умирающим мужчиной
Путь самолёта после запрета Норвегии на экстренную посадку. Обложка © t.me / Flightradar24
Следующий из Москвы на Кубу российский пассажирский самолёт не смог совершить экстренную посадку на территории Норвегии. Аэропорт скандинавского государства запретил воздушному судну приземляться, несмотря на критическое состояние пассажира. Об этом сообщил SHOT.
По словам очевидцев, после нескольких часов полёта один из находившихся на борту мужчин пожаловался на недомогание. У него открылась язва и началось внутреннее кровотечение. Экипаж авиалайнера запросил у ближайшего норвежского аэропорта разрешение на посадку для спасения пассажира, однако получил в ответ отказ. Тогда самолёт отправился обратно в Москву. В качестве помощи страна лишь позволила использовать своё воздушное пространство для сокращения пути.
На момент посадки мужчина продолжал находиться в сознании. Он был передан медикам и госпитализирован.
Пассажира передали медикам в аэропорту Москвы. Фото © t.me / SHOT
Напомним, что Евросоюз закрыл своё воздушное пространство для российских самолётов 28 февраля 2022 года. Так объединение отреагировало на старт спецоперации на Украине.