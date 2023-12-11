Самолёт с опасным радиоактивным грузом и неисправным шасси экстренно сел во Внуково

В столичном аэропорту Внуково приземлился самолёт с радиоактивными веществами весом 19 килограммов на борту. Всё дело в том, что посадка была аварийная. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Лайнер авиакомпании "ЮТэйр" летел по маршруту Москва – Ханты-Мансийск. Вылетев из Внуково сегодня около часа ночи, экипаж тут же подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси. Самолёт со 104 пассажирами начал готовиться к аварийной посадке в аэропорту вылета.

Дополнительное напряжение для пилотов создавал тот факт, что помимо сотни человек на борту также находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов. В итоге после 40 минут нарезания кругов самолёт всё же приземлился. Посадка прошла благополучно, груз, как и пассажиры, не пострадал.