Самолёт с опасным радиоактивным грузом и неисправным шасси экстренно сел во Внуково
Самолёт "ЮТэйр" с радиоактивным грузом совершил аварийную посадку во Внуково
В столичном аэропорту Внуково приземлился самолёт с радиоактивными веществами весом 19 килограммов на борту. Всё дело в том, что посадка была аварийная. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Лайнер авиакомпании "ЮТэйр" летел по маршруту Москва – Ханты-Мансийск. Вылетев из Внуково сегодня около часа ночи, экипаж тут же подал сигнал бедствия из-за неисправности шасси. Самолёт со 104 пассажирами начал готовиться к аварийной посадке в аэропорту вылета.
Дополнительное напряжение для пилотов создавал тот факт, что помимо сотни человек на борту также находилось 19 килограммов радиоактивного вещества, которое относится к категории опасных грузов. В итоге после 40 минут нарезания кругов самолёт всё же приземлился. Посадка прошла благополучно, груз, как и пассажиры, не пострадал.
Ранее Лайф писал, что в аэропорту Санкт-Петербурга вынужденно сел самолёт, летевший из Нью-Йорка в Ташкент. Причиной тому оказался буйный пассажир, которого в итоге сняли с рейса и отвезли объясняться полицейским Северной столицы.
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