Регион

Уведомления отключены

11 декабря, 01:40

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Жёлтом море

Yonhap: В Жёлтом море потерпел крушение американский истребитель F-16

<p>Американский истребитель F-16. Обложка © Getty Images / Stocktrek</p>

Американский истребитель F-16. Обложка © Getty Images / Stocktrek

Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Жёлтом море во время учений. Об этом сообщает агенство Yonhap.

По данным агенства, пилот успел катапультироваться. Другие детали не приводятся.

Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Узбекистане, никто не выжил

Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Узбекистане, никто не выжил

Ранее во время тренировочного полёта 10 ноября самолёт ВВС США упал в Средиземное море. Командование уточнило, что происшествие не связано с враждебными действиями. Погиб весь экипаж.

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Южная Корея
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров