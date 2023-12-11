Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Жёлтом море
Yonhap: В Жёлтом море потерпел крушение американский истребитель F-16
Американский истребитель F-16. Обложка © Getty Images / Stocktrek
Американский истребитель F-16 потерпел крушение в Жёлтом море во время учений. Об этом сообщает агенство Yonhap.
По данным агенства, пилот успел катапультироваться. Другие детали не приводятся.
Ранее во время тренировочного полёта 10 ноября самолёт ВВС США упал в Средиземное море. Командование уточнило, что происшествие не связано с враждебными действиями. Погиб весь экипаж.