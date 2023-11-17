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17 ноября, 18:42

Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Узбекистане, никто не выжил

Ми-8 ВВС Узбекистана разбился при выполнении тренировочного полёта, экипаж погиб

Тренировочный полёт транспортника Ми-8 Военно-воздушных сил Узбекистана завершился авиакатастрофой. Экипаж винтокрылой машины погиб. О происшествии рассказали в Минобороны республики.

По информации ведомства, трагедия случилась 17 ноября в 20:15 по местному времени. Занятия проводились на полигоне Каттакурган в Самаркандской области. Выяснением причин крушения вертолёта занимается спецкомиссия, отметила пресс-служба МО.

"Выражаем глубочайшие соболезнования членам семей и родственникам погибших военнослужащих", гласит сообщение.

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Трагичным исходом тренировка завершилась и для экипажа американского самолёта, который учился производить дозаправку в воздухе над Средиземным морем. В результате падения воздушного судна все пять находившихся на борту военных погибли.

Обложка ©

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Илья Пушкарев
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