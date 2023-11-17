Вертолёт Ми-8 потерпел крушение в Узбекистане, никто не выжил

По информации ведомства, трагедия случилась 17 ноября в 20:15 по местному времени. Занятия проводились на полигоне Каттакурган в Самаркандской области. Выяснением причин крушения вертолёта занимается спецкомиссия, отметила пресс-служба МО.

Два человека пострадали при падении вертолёта Ми-2 в Якутии

Трагичным исходом тренировка завершилась и для экипажа американского самолёта, который учился производить дозаправку в воздухе над Средиземным морем. В результате падения воздушного судна все пять находившихся на борту военных погибли.