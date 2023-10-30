Два человека пострадали при падении вертолёта Ми-2 в Якутии

Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в республике Саха (Якутия), в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

По данным ведомства, воздушное судно приземлилось в 325 километрах от села Жиганск Жиганского района. В этот момент на борту находились пять человек. Известно, что вертолёт совершал полёт по маршруту Джарджан – точка (68048142 СШ, 128055119) – Джарджан, однако при взлёте с точки начал терять высоту.

"Имеется информация о двух пострадавших. Для оказания помощи из посёлка Тикси Булунского района спланирован вылет Ми-8 АК "Полярные авиалинии" со спасателями региональной поисково-спасательной базы и медиками", — уточнили в МЧС по республике.