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28 октября, 11:45

Летевший из Москвы в Бишкек самолёт аварийно сел в Самаре из-за гула в двигателе

<p>Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic совершил аварийную посадку в аэропорту Самары Курумоч. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/58724" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic совершил аварийную посадку в аэропорту Самары Курумоч. Обложка © SHOT

В аэропорту Самары Курумоч совершил аварийную посадку самолёт Airbus A320 Москва – Бишкек киргизской авиакомпании Avia Traffic. Как сообщает SHOT, причиной инцидента стал гул в правом двигателе.

Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic совершил аварийную посадку в аэропорту Самары Курумоч. Фото © SHOT

Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic совершил аварийную посадку в аэропорту Самары Курумоч. Фото © SHOT

Лайнер подал сигнал бедствия в районе села Шапошниково, недалеко от границы с Казахстаном, и развернулся в сторону аэропорта Курумоч, где успешно приземлился. На борту рейса YK884 находилось 190 человек, среди них шесть членов экипажа. По предварительной информации, причина посадки — неисправность двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.

Летевший из Владивостока в Москву самолёт экстренно приземлился в Красноярске

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Ранее Лайф писал, что Superjet 100 авиакомпании "Якутия" совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за поломки двигателя. Следственный комитет начал проверку.

Никита Никонов
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