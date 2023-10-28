Летевший из Москвы в Бишкек самолёт аварийно сел в Самаре из-за гула в двигателе
Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic совершил аварийную посадку в аэропорту Самары Курумоч. Обложка © SHOT
В аэропорту Самары Курумоч совершил аварийную посадку самолёт Airbus A320 Москва – Бишкек киргизской авиакомпании Avia Traffic. Как сообщает SHOT, причиной инцидента стал гул в правом двигателе.
Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic совершил аварийную посадку в аэропорту Самары Курумоч. Фото © SHOT
Лайнер подал сигнал бедствия в районе села Шапошниково, недалеко от границы с Казахстаном, и развернулся в сторону аэропорта Курумоч, где успешно приземлился. На борту рейса YK884 находилось 190 человек, среди них шесть членов экипажа. По предварительной информации, причина посадки — неисправность двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее Лайф писал, что Superjet 100 авиакомпании "Якутия" совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за поломки двигателя. Следственный комитет начал проверку.