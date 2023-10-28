Летевший из Москвы в Бишкек самолёт аварийно сел в Самаре из-за гула в двигателе

Лайнер подал сигнал бедствия в районе села Шапошниково, недалеко от границы с Казахстаном, и развернулся в сторону аэропорта Курумоч, где успешно приземлился. На борту рейса YK884 находилось 190 человек, среди них шесть членов экипажа. По предварительной информации, причина посадки — неисправность двигателя. В результате инцидента никто не пострадал.