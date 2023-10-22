Летевший из Владивостока в Москву самолёт экстренно приземлился в Красноярске
В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, который летел из Владивостока в Москву. Об этом рассказали в оперативных службах. Причина случившегося на данный момент не уточняется. Известно, что воздушное судно уже вылетело по маршруту.
"Подтверждаю, что случилась посадка", — сказал представитель оперативных служб в беседе с ТАСС.
Ранее Лайф писал о том, что самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя. Экипажу удалось посадить воздушное судно с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме.
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