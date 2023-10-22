Регион

Уведомления отключены

22 октября, 09:56

Летевший из Владивостока в Москву самолёт экстренно приземлился в Красноярске

В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт, который летел из Владивостока в Москву. Об этом рассказали в оперативных службах. Причина случившегося на данный момент не уточняется. Известно, что воздушное судно уже вылетело по маршруту.

"Подтверждаю, что случилась посадка", — сказал представитель оперативных служб в беседе с ТАСС.

Летевший из Дели в Лондон "боинг" пришлось экстренно сажать в московском Шереметьево

Летевший из Дели в Лондон "боинг" пришлось экстренно сажать в московском Шереметьево

Ранее Лайф писал о том, что самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск экстренно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя. Экипажу удалось посадить воздушное судно с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
  • Новости
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Красноярский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров