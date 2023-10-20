Самолёт S7 со 165 пассажирами подал сигнал тревоги в небе из-за отказа двигателя
Самолёт S7 экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем
Обложка © VK / S7/ Александр Ильин
Самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск запросил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва – Томск экипажем воздушного судна Boieng 737 авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина", — рассказали в ведомстве.
Экипажу удалось посадить воздушное судно с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме. Во время внештатной ситуации на борту самолёта было 165 пассажиров. Они находятся в Толмачёво, S7 намерена отправить пассажиров в пункт назначения резервным бортом. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.
А 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, после чего приняли решение садиться в Новосибирске, но сделали это раньше — прямо в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир, никто не пострадал. Заведено уголовное дело, расследованием занимается комиссия Росавиации. Сам лайнер, уверяют в авиакомпании, сможет и дальше бороздить воздушные просторы.