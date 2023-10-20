Самолёт S7 со 165 пассажирами подал сигнал тревоги в небе из-за отказа двигателя

Самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск запросил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва – Томск экипажем воздушного судна Boieng 737 авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина", — рассказали в ведомстве.