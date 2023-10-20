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20 октября, 02:15

Самолёт S7 со 165 пассажирами подал сигнал тревоги в небе из-за отказа двигателя

Самолёт S7 экстренно сел в Новосибирске с одним работающим двигателем

<p>Обложка © <a href="https://vk.com/photo-57404545_318023564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK / S7/ Александр Ильин</a></p>

Обложка © VK / S7/ Александр Ильин

Самолёт Boeing 737 авиакомпании S7 рейсом Москва – Томск запросил экстренную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво из-за отказа двигателя. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва – Томск экипажем воздушного судна Boieng 737 авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирска имени А.И. Покрышкина", — рассказали в ведомстве.

Экипажу удалось посадить воздушное судно с одним работающим двигателем. Посадка прошла в штатном режиме. Во время внештатной ситуации на борту самолёта было 165 пассажиров. Они находятся в Толмачёво, S7 намерена отправить пассажиров в пункт назначения резервным бортом. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

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А 12 сентября Airbus A320 "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Сочи – Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Пилоты подали сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы, после чего приняли решение садиться в Новосибирске, но сделали это раньше — прямо в поле. На борту находились шесть членов экипажа и 161 пассажир, никто не пострадал. Заведено уголовное дело, расследованием занимается комиссия Росавиации. Сам лайнер, уверяют в авиакомпании, сможет и дальше бороздить воздушные просторы.

Андрей Бражников
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