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18 октября, 11:18

Летевший из Дели в Лондон "боинг" пришлось экстренно сажать в московском Шереметьево

Летевший из Дели в Лондон самолёт сел в Шереметьево из-за самочувствия пассажира

Экипажу летевшего из Дели в Лондон самолёта пришлось экстренно сесть в Москве из-за пассажира, которому стало плохо во время полёта. Об этом сообщает SHOT.

По информации канала, Boeing 787 авиаперевозчика Air India летел в Лондон над территорией России. Внезапно самочувствие одного из пассажиров на его борту резко ухудшилось. Экипаж принял решение сесть в ближайшем из крупных аэропортов — столичном Шереметьево.

Самолёт совершил посадку в Москве в 10:10. Почувствовавшего себя плохо пассажира сняли с рейса и направили в больницу в Химках. Самолёт подготавливается к продолжению перелёта в Лондон.

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Юрий Лысенко
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