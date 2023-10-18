Летевший из Дели в Лондон "боинг" пришлось экстренно сажать в московском Шереметьево
Летевший из Дели в Лондон самолёт сел в Шереметьево из-за самочувствия пассажира
Экипажу летевшего из Дели в Лондон самолёта пришлось экстренно сесть в Москве из-за пассажира, которому стало плохо во время полёта. Об этом сообщает SHOT.
По информации канала, Boeing 787 авиаперевозчика Air India летел в Лондон над территорией России. Внезапно самочувствие одного из пассажиров на его борту резко ухудшилось. Экипаж принял решение сесть в ближайшем из крупных аэропортов — столичном Шереметьево.
Самолёт совершил посадку в Москве в 10:10. Почувствовавшего себя плохо пассажира сняли с рейса и направили в больницу в Химках. Самолёт подготавливается к продолжению перелёта в Лондон.
Ранее сегодня самолёт "Аэрофлота", следовавший рейсом Москва – Барнаул, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за того, что одной из пассажирок стало плохо. К сожалению, ситуация оказалась очень серьёзной — женщина погибла, несмотря на попытки её спасти.
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