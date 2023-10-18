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18 октября, 07:08

Пассажирка рейса Москва – Барнаул начала задыхаться и умерла прямо на борту

Пассажирка умерла в самолёте, летевшем из Москвы в Барнаул

Самолёт рейса Москва — Барнаул совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за того, что одной из пассажирок стало плохо, но спасти женщину не удалось. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

"Женщина во время полёта стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолёта для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли", — рассказали там.

После посадки в аэропорту Кольцово на борт поднялись медики, но им пришлось только констатировать смерть женщины.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Александра Вишнякова

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