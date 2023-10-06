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6 октября, 14:55

Пассажир умер на борту самолёта Москва – Ташкент

Самолёт, летевший из Москвы, вынужденно сел в Ургенче из-за смерти пассажира

Самолёт рейсом Uzbekistan Airways HY 604, следовавший маршрутом Москва – Ташкент, вынужденно приземлился в Ургенче, так как один из пассажиров скончался на борту. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропортов Узбекистана.

"В 16:59 по ташкентскому времени (18:59 по Москве) самолёт произвёл посадку в аэропорту Ургенча. Пассажир — мужчина 1978 года рождения — скончался на борту воздушного судна", — указано в тексте.

Всего на борту Boeing 787 было 236 пассажиров. Командир принял решение лететь на запасной аэродром сразу же, как стало известно о плохом самочувствии мужчины. Причина смерти пассажира не называется. Самолёт вылетел в Ташкент через два часа после посадки.

Пассажирка умерла в самолёте сразу после вылета из Владивостока в Читу

Пассажирка умерла в самолёте сразу после вылета из Владивостока в Читу

Ранее сообщалось, что мужчина скончался после драки в самолёте рейсом Санкт-Петербург – Минеральные Воды. Он сделал замечание двум пассажирам за неподобающее поведение в салоне и получил от одного из них удар по голове.

Обложка ©

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Татьяна Миссуми
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