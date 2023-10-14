Superjet 100 совершил аварийную посадку во Владивостоке из-за поломки двигателя

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Владивосток – Чита, вернулся на аэродром вылета и совершил аварийную посадку из-за неисправности левого двигателя. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Судя по опубликованному ведомством фото и данным сервиса Flightradar24, борт принадлежит авиакомпании "Якутия". Посадка прошла успешно, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

"Приморским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", — говорится в опубликованном сообщении.

Сотрудники ведомства проводят проверку для выяснения обстоятельств произошедшего.