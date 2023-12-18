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18 декабря, 17:22

Российский самолёт пустили в "закрытое" небо ЕС из-за ЧП на борту

NRK: Самолёту Nordwind Airlines разрешили пролететь через Норвегию

Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в кубинский Варадеро, получил разрешение пролететь через воздушное пространство Норвегии в связи с неотложной ситуацией на борту. Об этом говорится в материале норвежской радиовещательной корпорации NRK.

Глава PR-отдела норвежской государственной компании Avinor Катрина Фрамхолт сообщила, что причиной, позволившей использовать воздушное пространство Норвегии для российского самолёта, стала экстренная ситуация медицинского характера. По её словам, борт уже летит в Москву.

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Напомним, решение Евросоюза закрыть воздушное пространство для России вступило в силу в марте 2022 года на фоне начала специальной военной операции на Украине. О том, что Евросоюз планирует полностью закрыть небо для России, заявила в феврале 2022 года глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Позже стало известно, что инициативу одобрили все 27 стран объединения.

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Юрий Лысенко
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