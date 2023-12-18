Российский самолёт пустили в "закрытое" небо ЕС из-за ЧП на борту

Самолёт авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Москвы в кубинский Варадеро, получил разрешение пролететь через воздушное пространство Норвегии в связи с неотложной ситуацией на борту. Об этом говорится в материале норвежской радиовещательной корпорации NRK.