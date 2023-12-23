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Почти 20 самолётов не смогли приземлиться в Сочи из-за непогоды

Росавиация: В Сочи 18 самолётов отправлены на запасные аэродромы из-за непогоды

23 декабря, 09:37
В Сочи 18 лайнеров ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В Сочи 18 лайнеров ушли на запасные аэродромы из-за непогоды. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В аэропорту Сочи 18 самолётов не смогли совершить посадку и ушли на запасные аэродромы, так как в регионе сильный боковой ветер и обильные осадки. Об этом сообщает Росавиация.

"Аэропорт Сочи работает по фактической погоде. На 11:00 (мск), по данным Госкорпорации по ОрВД, на запасные аэродромы ушли 18 самолётов. Время пребывания самолётов на запасных аэродромах будет зависеть от погодной ситуации", — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что также задержаны вылеты, которые были запланированы из Сочи этими бортами. В Росавиации напомнили перевозчикам о необходимости соблюдения прав пассажиров в случае задержки рейсов, в частности о предоставлении питания, напитков и размещении в гостинице.

В 12:16 в ведомстве уточнили, что аэропорт Сочи принял рейсы из Москвы и Иркутска.

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Ранее Лайф писал, что санитарный борт выкатился за пределы ВПП на Камчатке из-за свежевыпавшего снега. На момент инцидента на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два медика.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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