Санитарный борт выкатился за пределы ВПП на Камчатке из-за свежевыпавшего снега

Самолёт Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Оссора в Камчатском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Воздушное судно, принадлежащее компании АО "Камчатское авиационное предприятие", выполняло санитарный рейс из населённого пункта Елизово в посёлок Оссора. Во время посадки самолёт выкатился за пределы ВПП. Предполагается, что причиной случившегося стал свежевыпавший на аэродроме снег.

На момент аварии на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два медика. Информации о пострадавших не поступало. Через несколько часов самолёт благополучно вернулся в Елизово.