Санитарный борт выкатился за пределы ВПП на Камчатке из-за свежевыпавшего снега
SHOT: Самолёт Як-40 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Оссора на Камчатке
Самолёт Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Оссора в Камчатском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Воздушное судно, принадлежащее компании АО "Камчатское авиационное предприятие", выполняло санитарный рейс из населённого пункта Елизово в посёлок Оссора. Во время посадки самолёт выкатился за пределы ВПП. Предполагается, что причиной случившегося стал свежевыпавший на аэродроме снег.
На момент аварии на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два медика. Информации о пострадавших не поступало. Через несколько часов самолёт благополучно вернулся в Елизово.
А ранее Лайф писал о другом необычном происшествии, связанном с воздушными судами. Так, в столичном аэропорту Внуково приземлился самолёт с радиоактивными веществами весом 19 килограммов на борту. Всё дело в том, что посадка была аварийная.
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