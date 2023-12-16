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16 декабря, 03:25

Санитарный борт выкатился за пределы ВПП на Камчатке из-за свежевыпавшего снега

SHOT: Самолёт Як-40 выкатился за пределы ВПП в аэропорту Оссора на Камчатке

Самолёт Як-40 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Оссора в Камчатском крае. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Воздушное судно, принадлежащее компании АО "Камчатское авиационное предприятие", выполняло санитарный рейс из населённого пункта Елизово в посёлок Оссора. Во время посадки самолёт выкатился за пределы ВПП. Предполагается, что причиной случившегося стал свежевыпавший на аэродроме снег.

На момент аварии на борту находилось шесть человек: четыре члена экипажа и два медика. Информации о пострадавших не поступало. Через несколько часов самолёт благополучно вернулся в Елизово.

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А ранее Лайф писал о другом необычном происшествии, связанном с воздушными судами. Так, в столичном аэропорту Внуково приземлился самолёт с радиоактивными веществами весом 19 килограммов на борту. Всё дело в том, что посадка была аварийная.

Обложка ©

Flickr / Sergey Alexandrov

Алексей Соловьёв
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