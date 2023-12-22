"Закатились глаза": Стюардесса рассказала, как спасли "умершего" пассажира севшего в Сургуте самолёта

Стюардесса рассказала о спасении пассажира рейса Екатеринбург — Благовещенск, которого по ошибке посчитали мёртвым. По словам Мадины Назуровой, мужчине стало плохо после 40 минут полёта, его заметили лежащим без сознания в проходе между креслами.

Девушка рассказала, что давление 41-летнего пассажира стало стремительно падать и в какой-то момент достигло показателей 40 на 20. Медики и бортпроводники подавали мужчине кислород и нашатырный спирт, из-за чего тот периодически приходил в сознание. Однако ему становилось всё хуже. После этого один из пассажиров-медиков стал делать мужчине непрямой массаж сердца.

"Мы видим, что пассажиру плохо, ничего уже не помогает, закатились глаза. Врач начал непрямой массаж сердца делать", — поделилась Мадина в беседе с газетой "Известия", отметив, что один из пассажиров заявил, что сердце мужчины в течение получаса останавливалось дважды.

Реанимация длилась 40–45 минут, а затем борт приземлился в Сургуте. На земле мужчине полегчало, и его передали врачам.