"Умерший" пассажир самолёта, который экстренно сел в Сургуте, внезапно пришёл в себя

"Умерший" пассажир самолёта "Уральских авиалиний", который внепланово посадили в Сургуте, внезапно пришёл в себя. Как сообщает SHOT, мужчину доставили в больницу.

По данным телеграм-канала, о смерти 41-летнего мужчины-инвалида Романа П. сообщили врачи из числа пассажиров рейса Екатеринбург – Благовещенск. Мужчине резко стало плохо, он потерял сознание и, как посчитали очевидцы, перестал подавать признаки жизни. Об этом сообщили экипажу, который и принял решение экстренно садиться в Сургуте. Однако, когда борт приземлился, мужчина неожиданно очнулся. Его доставили в одну из сургутских больниц, а самолёт продолжил путь в Благовещенск.