В аэропорту Пулково умер пассажир

В аэропорту Пулково скончался мужчина 1952 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани. Там уточнили, что пенсионеру стало плохо в кафе, прибывшие на помощь медики спасти его не успели.

"В аэропорту мужчине 1952 года рождения стало плохо. Сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть пассажира. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия", — приводит РИА "Новости" разъяснения пресс-службы аэропорта.

По информации издания "Фонтанка", пожилой мужчина ожидал вылета в одном из кафе аэропорта в ночь на четверг, 14 декабря. Как уточняет "78.ru", пассажир планировал лететь в Москву. Он проживал в Выборге.