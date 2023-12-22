Самолёт Уральских авиалиний внепланово посадили в Сургуте из-за смерти пассажира
SHOT: На борту самолёта Уральских авиалиний умер маломобильный пассажир
Фото © Александр Щербак / ТАСС
На борту самолёта Уральских авиалиний, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск, умер пассажир. По данным SHOT, 45-летнему мужчине-инвалиду стало плохо через час после взлёта: у него упало давление, он стал задыхаться. Находившиеся на борту врачи пытались оказать ему помощь, а командир корабля принял решение садиться в Сургуте.
Спустя полтора часа лайнер произвёл посадку. Поднявшиеся на борт медики лишь констатировали смерть пассажира. Вскоре борт продолжил полёт в Благовещенск.
А ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Пулково умер пассажир 1952 года рождения. Пенсионеру стало плохо в кафе, прибывшие на помощь медики спасти его не успели.