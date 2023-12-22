Самолёт Уральских авиалиний внепланово посадили в Сургуте из-за смерти пассажира

На борту самолёта Уральских авиалиний, который летел из Екатеринбурга в Благовещенск, умер пассажир. По данным SHOT, 45-летнему мужчине-инвалиду стало плохо через час после взлёта: у него упало давление, он стал задыхаться. Находившиеся на борту врачи пытались оказать ему помощь, а командир корабля принял решение садиться в Сургуте.