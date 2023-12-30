Лоукостер "Аль-Масрия" запустил прямые рейсы из Сочи в Египет

Египетская авиакомпания – лоукостер "Аль-Масрия" запустила полётную программу из Сочи в Египет. Рейсы будут осуществляться раз в неделю, на первом в Шарм-эш-Шейх полетели 216 пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба сочинского аэропорта.

"Сегодня в аэропорту Сочи мы встречали новую иностранную авиакомпанию AlMasria Universal Airlines, которая будет летать по маршруту Шарм-эш-Шейх (Египет) – Сочи. На первом рейсе из Сочи 216 счастливых пассажиров отправились в страну фараонов встречать новый 2024 год", — сказано в публикации.

Рейсы по субботам выполняют самолёты Airbus A-321, вмещающие 220 пассажиров. Отправление из Сочи происходит ранним утром, а прибытие в Шарм-эш-Шейх — в 08:00 утра.

Согласно информации на сайте авиаперевозчика, Almasria Airlines — египетская частная компания, имеющая в распоржении воздушный флот из 6 самолётов. Специализация организации — перелёты из Египта в Италию, Саудовскую Аравию, а также на египетские курорты Хургада, Шарм-эш-Шейх и Александрия. Начиная с 2017 года лоукостер осуществляет не только чартерные, но и регулярные коммерческие рейсы. Главным хабом является аэропорт Каира.