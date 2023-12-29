Российский посол назвал условие для прямых авиарейсов с Филиппинами

Российский посол в Маниле Марат Павлов рассказал, что необходимо для того, чтобы Москва открыла прямое авиасообщение с Филиппинами. Как заявил дипломат в беседе с газетой "Известия", для этого, как и прежде, нужны гарантии безопасности.

Глава дипмиссии в рамках интервью подчеркнул, что Москва со своей стороны делает всё возможное для возобновления прямых перелётов в это островное государство. По его словам, тема имеет определённый потенциал, в частности, в туристической отрасли.

"Однако мы требуем гарантии безопасности наших воздушных судов и перевозчиков. Пока мы, в том числе через Посольство Филиппин в Москве, эту тему продвигаем", — заявил Павлов.

Помимо того, он рассказал, что в настоящее время с Манилой ведутся переговоры об упрощении требований для въезда россиян на Филиппины. Сейчас для наших соотечественников действует безвизовый режим на 30 дней.