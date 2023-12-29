Российский посол назвал условие для прямых авиарейсов с Филиппинами
Посол РФ Павлов: Для прямых рейсов с Филиппинами нужны гарантии безопасности
Российский посол в Маниле Марат Павлов рассказал, что необходимо для того, чтобы Москва открыла прямое авиасообщение с Филиппинами. Как заявил дипломат в беседе с газетой "Известия", для этого, как и прежде, нужны гарантии безопасности.
Глава дипмиссии в рамках интервью подчеркнул, что Москва со своей стороны делает всё возможное для возобновления прямых перелётов в это островное государство. По его словам, тема имеет определённый потенциал, в частности, в туристической отрасли.
"Однако мы требуем гарантии безопасности наших воздушных судов и перевозчиков. Пока мы, в том числе через Посольство Филиппин в Москве, эту тему продвигаем", — заявил Павлов.
Помимо того, он рассказал, что в настоящее время с Манилой ведутся переговоры об упрощении требований для въезда россиян на Филиппины. Сейчас для наших соотечественников действует безвизовый режим на 30 дней.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявлял, что российские авиакомпании могут возобновить полёты на Филиппины и в Индонезию. Также он сообщил, что за осенне-зимний период планируется перевезти более 18 млн пассажиров.
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