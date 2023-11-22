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Регион
Опубликовано 22 ноября 2023, 15:53

Россия может запустить прямые рейсы в две популярные курортные страны

Савельев: Авиакомпании прорабатывают запуск рейсов в Индонезию и на Филиппины

Российские авиакомпании могут возобновить полёты на Филиппины и в Индонезию. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Российскими авиакомпаниями ведётся проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию", указал глава ведомства на совещании с Правительством РФ.

Также Савельев сообщил, что за осенне-зимний период планируется перевезти более 18 млн пассажиров, это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

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А ранее Лайф писал, что авиакомпания Red Wings запустит рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Тбилиси и Кутаиси в Грузии. Прямые рейсы будут выполняться с 18 ноября, самолёты будут летать по субботам каждую неделю.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Дарья Нарыкова
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