Россия может запустить прямые рейсы в две популярные курортные страны

Российские авиакомпании могут возобновить полёты на Филиппины и в Индонезию. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Виталий Савельев.

"Российскими авиакомпаниями ведётся проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию", — указал глава ведомства на совещании с Правительством РФ.

Также Савельев сообщил, что за осенне-зимний период планируется перевезти более 18 млн пассажиров, это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.