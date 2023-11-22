Россия может запустить прямые рейсы в две популярные курортные страны
Савельев: Авиакомпании прорабатывают запуск рейсов в Индонезию и на Филиппины
Российские авиакомпании могут возобновить полёты на Филиппины и в Индонезию. Такое заявление сделал министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Российскими авиакомпаниями ведётся проработка возможности открытия прямых рейсов на Филиппины, а также возобновления прямых рейсов в Индонезию", — указал глава ведомства на совещании с Правительством РФ.
Также Савельев сообщил, что за осенне-зимний период планируется перевезти более 18 млн пассажиров, это на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
А ранее Лайф писал, что авиакомпания Red Wings запустит рейсы из петербургского аэропорта Пулково в Тбилиси и Кутаиси в Грузии. Прямые рейсы будут выполняться с 18 ноября, самолёты будут летать по субботам каждую неделю.
ТАСС / Сергей Карпухин