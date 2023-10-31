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31 октября, 17:49

Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси из Пулково

Авиакомпания Red Wings запустит рейсы из Петербургского аэропорта Пулково в Тбилиси и Кутаиси в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба управляющей компании Пулково ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

"Из аэропорта Пулково открывается авиасообщение с Грузией. Впервые из Санкт-Петербурга открывается прямой рейс в Кутаиси. Первым с 2019 года станет рейс из аэропорта Пулково в Тбилиси. Перелёты будет выполнять авиакомпания Red Wings", сказано в публикации.

Уже с 18 ноября рейсы в Тбилиси будут вылетать по субботам каждую неделю. Первый самолёт вылетит из Пулково в шесть утра и прибудет в аэропорт имени Шота Руставели в 11:05. Таков же будет график перелётов в Кутаиси, но со 2 декабря — первый вылет в 17:00, прибытие — в 22:25, уточнили в пресс-службе.

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Напомним, в сентябре парламент Грузии не стал обсуждать петицию об отказе от полётов в Россию. Председатель парламента страны заявил, что введение запрета навредит в первую очередь экономике самой Грузии и отразится на местных жителях.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Юрий Лысенко
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