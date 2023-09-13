Парламент Грузии не стал обсуждать требование об отказе от полётов в Россию
Парламент Грузии не стал рассматривать петицию об отмене прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".
По данным СМИ, петицию, внесённую в парламент, подписали более шести тысяч граждан Грузии. Как заявил председатель комитета парламента страны Давид Сонгулашвили, государство считает, что введение запрета навредит в первую очередь экономике самой Грузии и отразится на местных жителях.
"Это решение не раз было обосновано разными аргументами и позициями. Поэтому мы считаем нецелесообразным изучать петицию и подробно её обсуждать", — отметил Сонгулашвили.
Напомним, 19 мая между Россией и Грузией были возобновлены полёты, приостановленные ещё в 2019 году. Первый рейс из Москвы в Тбилиси прибыл 19 мая, а из Тбилиси в Москву — 20-го. Кстати, перед этим грузины поблагодарили президента РФ Владимира Путина. В свою очередь глава государства признался, что это было его личное решение.
Однако было и много несогласных. В столице Грузии, например, самолёт ждали противники и даже попытались прорваться к прибывшим пассажирам. Президент страны Саломе Зурабишвили также назвала рейс нежелательным. После этого сотни оппозиционеров собрались у Парламента Грузии, некоторые призывали даже ввести визовый режим с Россией, однако местный политик Георгий Ломия исключил это. Также и премьер Грузии выступил в поддержку возобновления авиасообщения.
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