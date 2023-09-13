Парламент Грузии не стал обсуждать требование об отказе от полётов в Россию

Парламент Грузии не стал рассматривать петицию об отмене прямого авиасообщения с Россией. Об этом сообщает "Sputnik Грузия".

По данным СМИ, петицию, внесённую в парламент, подписали более шести тысяч граждан Грузии. Как заявил председатель комитета парламента страны Давид Сонгулашвили, государство считает, что введение запрета навредит в первую очередь экономике самой Грузии и отразится на местных жителях.