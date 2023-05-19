Сотни протестующих против авиасообщения с Россией собрались у парламента Грузии

Представители грузинской оппозиции, выступающие против возобновления авиасообщения между Грузией и Россией, собрались на акцию протеста у стен парламента в Тбилиси. Как пишет телеканал "Звезда" , на улицы вышли сотни граждан.

Митингующие в Тбилиси выступили против открытия авиасообщения между Россией и Грузией. Видео © t.me / Zvezdanews

Вокруг территории парламента находится множество полицейских. Что касается самих протестующих, то они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес властей Грузии. Известно, что происшествий на акции зафиксировано не было.