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19 мая, 20:59

Сотни протестующих против авиасообщения с Россией собрались у парламента Грузии

Представители грузинской оппозиции, выступающие против возобновления авиасообщения между Грузией и Россией, собрались на акцию протеста у стен парламента в Тбилиси. Как пишет телеканал "Звезда", на улицы вышли сотни граждан.

Митингующие в Тбилиси выступили против открытия авиасообщения между Россией и Грузией. Видео © t.me / Zvezdanews

Вокруг территории парламента находится множество полицейских. Что касается самих протестующих, то они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес властей Грузии. Известно, что происшествий на акции зафиксировано не было.

В Грузии депутаты подрались после слов об авиарейсах из России

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Напомним, первый за четыре года рейс из Москвы прибыл в Тбилиси 19 мая, в аэропорт стянули полицию. Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам. А президент страны Саломе Зурабишвили назвала рейс нежелательным.

Обложка ©

t.me / Zvezdanews

Анатолий Симоненко
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