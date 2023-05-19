Сотни протестующих против авиасообщения с Россией собрались у парламента Грузии
Представители грузинской оппозиции, выступающие против возобновления авиасообщения между Грузией и Россией, собрались на акцию протеста у стен парламента в Тбилиси. Как пишет телеканал "Звезда", на улицы вышли сотни граждан.
Митингующие в Тбилиси выступили против открытия авиасообщения между Россией и Грузией. Видео © t.me / Zvezdanews
Вокруг территории парламента находится множество полицейских. Что касается самих протестующих, то они выкрикивали оскорбительные лозунги в адрес властей Грузии. Известно, что происшествий на акции зафиксировано не было.
Напомним, первый за четыре года рейс из Москвы прибыл в Тбилиси 19 мая, в аэропорт стянули полицию. Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам. А президент страны Саломе Зурабишвили назвала рейс нежелательным.
t.me / Zvezdanews