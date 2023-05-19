В Грузии депутаты подрались после слов об авиарейсах из России

В зале заседаний грузинского парламента между членами политической группы "Сила народа" и представителями оппозиции произошла потасовка. Драка началась во время выступления министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.

Грузинские депутаты подрались в парламенте во время выступления главы МВД. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Formula News

Как уточняет "Sputnik Грузия", глава МВД рассказал парламентариям о ситуации на акциях против закона "Об иностранных агентах" 7 и 8 марта, завершившихся массовыми беспорядками и разгоном протестующих. Затем лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с резкими заявлениями в адрес представителей "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которые вызвали споры в зале, переросшие в оскорбления. Вашадзе также раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией.