В Грузии депутаты подрались после слов об авиарейсах из России
В зале заседаний грузинского парламента между членами политической группы "Сила народа" и представителями оппозиции произошла потасовка. Драка началась во время выступления министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
Грузинские депутаты подрались в парламенте во время выступления главы МВД. Видео © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Formula News
Как уточняет "Sputnik Грузия", глава МВД рассказал парламентариям о ситуации на акциях против закона "Об иностранных агентах" 7 и 8 марта, завершившихся массовыми беспорядками и разгоном протестующих. Затем лидер "Стратегии Агмашенебели" Георгий Вашадзе выступил с резкими заявлениями в адрес представителей "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", которые вызвали споры в зале, переросшие в оскорбления. Вашадзе также раскритиковал восстановление прямого авиасообщения с Россией.
Когда он спустился с трибуны, между ним и депутатом от "Силы народа" Дачи Берая произошла потасовка, к которой присоединились и другие парламентарии.
Напомним, первый за четыре года рейс из Москвы прибыл в Тбилиси 19 мая, в аэропорт стянули полицию. Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам. А президент страны Саломе Зурабишвили назвала рейс нежелательным.
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Formula News