Премьер Грузии выступил в поддержку возобновления авиасообщения с Россией
Премьер Грузии Гарибашвили: Восстановление полётов в РФ не связано с политикой
Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией является частью торгово-экономических отношений и не связано с политикой, заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили. Выступая перед представителями грузинской диаспоры из разных стран, он отметил, что это решение полезно для народа.
"Авиаперелёты — это часть торгово-экономических отношений, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему вообще. Необходимо отметить, что, конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим", — сказал он.
Гарибашвили отметил, что ежедневно сухопутную границу между двумя странами пересекают тысячи автомобилей и грузовиков, а сама Грузия ежегодно получает от диаспоры в России сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Эти люди, добавил он, содержат свои семьи и развивают бизнес.
"Зачем нам это запрещать? Вместо этого мы стремимся помогать нашим людям повсюду, внутри страны или за рубежом", — заявил премьер.
Напомним, первый за четыре года рейс из Москвы в Тбилиси прибыл 19 мая, а из Тбилиси в Москву — 20 мая. В столице Грузии самолёт ждали противники прямого авиасообщения, которые попытались прорваться к пассажирам. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала рейс нежелательным. Позже сотни оппозиционеров собрались у парламента Грузии. В ответ на возобновление полётов в стране прозвучали призывы ввести визовый режим с Россией, однако грузинский политик Георгий Ломия исключил это.
ТАСС / Сергей Бобылев