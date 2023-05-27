Премьер Грузии выступил в поддержку возобновления авиасообщения с Россией

Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией является частью торгово-экономических отношений и не связано с политикой, заявил премьер-министр закавказской республики Ираклий Гарибашвили. Выступая перед представителями грузинской диаспоры из разных стран, он отметил, что это решение полезно для народа.

"Авиаперелёты — это часть торгово-экономических отношений, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему вообще. Необходимо отметить, что, конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим", — сказал он.

Гарибашвили отметил, что ежедневно сухопутную границу между двумя странами пересекают тысячи автомобилей и грузовиков, а сама Грузия ежегодно получает от диаспоры в России сотни миллионов и даже миллиарды долларов. Эти люди, добавил он, содержат свои семьи и развивают бизнес.