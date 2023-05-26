Президент России Владимир Путин признался, что открытие прямого авиасообщения с Грузией было его личной идеей и решением. Речь об этом зашла на встрече главы государства с "Деловой Россией" в пятницу. Участники форума поблагодарили Путина за то, что прямые рейсы в Грузию стали, наконец, возможны, а президент России в ответ рассказал, как родилась эта инициатива.

Путин признался, что возобновление рейсов в Грузию было его личным решением © LIFE

"Я всегда стараюсь распределять всё положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это были моё решение и моё предложение. И связано оно с целым рядом обстоятельств, в том числе с сезоном отпусков. Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, ну и наш бизнес, да и просто наших граждан, которые хотят туда приехать и отдохнуть", — рассказал российский лидер.

При этом Путин отметил, что реакция, которую вызвало открытие авиасообщения в самой Грузии, стала для него полной неожиданностью. Глава государства изумился тому, какую "подняли бучу" противники нормализации отношений с Россией.

"Я, когда смотрю на это со стороны, думаю: "Совсем спятили?" — добавил президент.

Тем не менее Путин заверил, что Москва готова идти навстречу Тбилиси, но будет делать это в зависимости от реакции Грузии.