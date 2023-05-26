Путин признался, что возобновление рейсов в Грузию было его личным решением
Президент России Владимир Путин признался, что открытие прямого авиасообщения с Грузией было его личной идеей и решением. Речь об этом зашла на встрече главы государства с "Деловой Россией" в пятницу. Участники форума поблагодарили Путина за то, что прямые рейсы в Грузию стали, наконец, возможны, а президент России в ответ рассказал, как родилась эта инициатива.
Путин признался, что возобновление рейсов в Грузию было его личным решением © LIFE
"Я всегда стараюсь распределять всё положительное, что у нас происходит, между своими коллегами, но в этом случае, действительно, это были моё решение и моё предложение. И связано оно с целым рядом обстоятельств, в том числе с сезоном отпусков. Хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, ну и наш бизнес, да и просто наших граждан, которые хотят туда приехать и отдохнуть", — рассказал российский лидер.
При этом Путин отметил, что реакция, которую вызвало открытие авиасообщения в самой Грузии, стала для него полной неожиданностью. Глава государства изумился тому, какую "подняли бучу" противники нормализации отношений с Россией.
"Я, когда смотрю на это со стороны, думаю: "Совсем спятили?" — добавил президент.
Тем не менее Путин заверил, что Москва готова идти навстречу Тбилиси, но будет делать это в зависимости от реакции Грузии.
"Мы готовы пройти свою часть пути, делаем шаги навстречу и будем делать и дальше, в зависимости от того, как на это будут реагировать наши партнёры", — добавил он.
Напомним, первый за четыре года рейс из Москвы прибыл в Тбилиси 19 мая, в аэропорт стянули полицию. Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам. А президент страны Саломе Зурабишвили назвала рейс нежелательным. Сотни протестующих против авиасообщения с Россией собрались у парламента Грузии. А грузинский политик Георгий Ломия исключил введение визового режима с РФ. 20 мая в Москву прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси.
LIFE