Некоторые политики в Грузии, которые являются противниками возобновления авиасообщения с РФ, не стали бы принимать участия в этом бесновании, если бы учли важность отношений между людьми в двух государствах. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По мнению дипломата, если политики на самом деле представляют интересы народа, то они не могут выступать против возобновления рейсов. Захарова подчеркнула: это значит, что человек никогда не помогал добраться домой людям с грудными детьми, а также тяжело больным и находящимся в беде. Такая история является индикатором наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком человек заботится на словах, заключила официальный представитель МИД РФ.