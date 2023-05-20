Захарова обвинила политиков Грузии в бесновании из-за возобновления рейсов в РФ
Некоторые политики в Грузии, которые являются противниками возобновления авиасообщения с РФ, не стали бы принимать участия в этом бесновании, если бы учли важность отношений между людьми в двух государствах. Такое мнение выразила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По мнению дипломата, если политики на самом деле представляют интересы народа, то они не могут выступать против возобновления рейсов. Захарова подчеркнула: это значит, что человек никогда не помогал добраться домой людям с грудными детьми, а также тяжело больным и находящимся в беде. Такая история является индикатором наличия или отсутствия не политической позиции, а любви к тем, о ком человек заботится на словах, заключила официальный представитель МИД РФ.
"Поверьте, если бы хоть раз кто-то из ныне кричащих прошёл через что-то подобное, они бы постыдились сейчас участвовать в этом бесновании", — подчеркнула она в сообщении в телеграм-канале.
Напомним, первый за четыре года рейс из Москвы прибыл в Тбилиси 19 мая, в аэропорт стянули полицию. Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам. А президент страны Саломе Зурабишвили назвала рейс нежелательным. Сотни протестующих против авиасообщения с Россией собрались у Парламента Грузии. А грузинский политик Георгий Ломия исключил введение визового режима с РФ. 20 мая в Москву прибыл первый за четыре года рейс из Тбилиси.
ТАСС / Пётр Ковалёв