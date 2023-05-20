Пассажирка первого за четыре года рейса из Грузии назвала его долгожданным

Пассажирка самолёта авиакомпании Georgian Airways, которая прилетела из Тбилиси в Москву, заявила, что рада возобновлению авиасообщения между Россией и Грузией. Как рассказала Мариам Шавердашвили в интервью телеканалу "Звезда", теперь стало гораздо удобнее добираться.

Девушка поделилась эмоциями после полёта из Тбилиси в Москву. Видео © Телеканал "Звезда"

"Я в восторге. Я очень рада, что наконец-то этот долгожданный рейс совершился. Это удобно очень. Я думаю, все адекватные люди, все очень рады", — отметила она.

Она добавила, что теперь полёт в Россию из Грузии занимает на два часа меньше. Девушка добавила, что авиапутешествие прошло хорошо.