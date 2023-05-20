Пассажирка первого за четыре года рейса из Грузии назвала его долгожданным
Пассажирка самолёта авиакомпании Georgian Airways, которая прилетела из Тбилиси в Москву, заявила, что рада возобновлению авиасообщения между Россией и Грузией. Как рассказала Мариам Шавердашвили в интервью телеканалу "Звезда", теперь стало гораздо удобнее добираться.
Девушка поделилась эмоциями после полёта из Тбилиси в Москву. Видео © Телеканал "Звезда"
"Я в восторге. Я очень рада, что наконец-то этот долгожданный рейс совершился. Это удобно очень. Я думаю, все адекватные люди, все очень рады", — отметила она.
Она добавила, что теперь полёт в Россию из Грузии занимает на два часа меньше. Девушка добавила, что авиапутешествие прошло хорошо.
Ранее Лайф писал, что сегодня первый после возобновления прямого авиасообщения между Грузией и РФ самолёт авиакомпании Georgian Airways прилетел из Тбилиси в Москву. Лайнер приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Напомним, президент РФ Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии и снял запрет на полёты в страну для российских авиаперевозчиков. Премьер республики Ираклий Гарибашвили оказался рад такому решению. 19 мая в Грузию прибыл первый за четыре года рейс из Москвы, который выполнила авиакомпания "Азимут". Лидер Грузии Саломе Зурабишвили назвала его нежелательным. Накануне в Грузии выдали ещё одной компании РФ разрешение на полёты в эту страну. Его также получила от Росавиации грузинская Georgian Airways, а продажу билетов она открыла ещё 16 мая.