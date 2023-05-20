Грузинский политик Ломия исключил введение визового режима с Россией
"Известия": "Грузинская мечта" не пойдёт на визовый режим с Россией
Правящая партия "Грузинская мечта" не станет вводить визовый режим с Россией, как того хочет президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом рассказал газете "Известия" бывший депутат, лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия.
"Я думаю, что "Грузинская мечта" не пойдёт на то, чтобы ввести визовый режим с РФ, потому что сама партия в принципе сейчас борется за добрососедские и доброжелательные отношения с ней", — заявил Ломия.
Вместе с этим он подчеркнул, что практически у 80% граждан Грузии есть друзья и родственники в России. Безусловно, все они очень бы хотели навестить их, но ранее из-за отсутствия прямого авиасообщения эти поездки доставляли много дискомфорта. После возобновления авиасообщения никаких трудностей для визитов больше не будет, добавил Ломия.
Напомним, первый за четыре года рейс из Москвы прибыл в Тбилиси 19 мая, в аэропорт стянули полицию. Грузинские оппозиционеры попытались прорваться к пассажирам, а президент страны Саломе Зурабишвили назвала рейс нежелательным.
Агентство "Москва" / Никеричев Андрей