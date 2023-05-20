Грузинский политик Ломия исключил введение визового режима с Россией

Правящая партия "Грузинская мечта" не станет вводить визовый режим с Россией, как того хочет президент страны Саломе Зурабишвили. Об этом рассказал газете "Известия" бывший депутат, лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Георгий Ломия.

"Я думаю, что "Грузинская мечта" не пойдёт на то, чтобы ввести визовый режим с РФ, потому что сама партия в принципе сейчас борется за добрососедские и доброжелательные отношения с ней", — заявил Ломия.