Республика Сербская рассчитывает на установление прямого авиасообщения с Россией

В Республике Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) рассчитывают на установлении прямого сообщения с Россией. Как рассказал газете "Известия" премьер-министр Радован Вишкович, власти образования хотят вернуться к переговорам по данной теме в ближайшее время.

По его словам, первый разговор по этому вопросу состоялся почти два года назад во время визита в Россию, но тогда обсуждение темы было отложено из-за начала спецоперации. Вишкович подчеркнул, что в первую очередь речь шла об установлении прямого авиасообщения между Москвой или Санкт-Петербургом с Баня-Лукой, отметив, что его родина также известна своими бальнеологическими курортами.

"Мы сохраняем контакты по этим вопросам, но, к сожалению, из-за последних событий вынуждены поставить переговоры на паузу. Однако мы надеемся, что вернёмся к ним в ближайшее время. Также есть перспектива развития зимнего туризма", — заключил собеседник издания.