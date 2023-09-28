Милорад Додик назвал Путина лучшим человеком, с которым он познакомился в политике

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик рассчитывает на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным до конца осени. Это может произойти в конце октября – начале ноября в ходе планируемого визита политика в Россию.

Додик заявил, что Путин — это "лучший человек в политике", с которым ему довелось познакомиться, и глава республики горд, что имеет возможность контактировать с российским лидером несколько раз в год.

"Горжусь тем, что встречусь с ним и смогу разговаривать. Представьте себе: наша малая республика с миллионом жителей, которую воспринимает кто-то, кто считается одним из самых сильных и важных людей в мире", — добавил политик в эфире местного радио.