В Республике Сербской в следующем году может пройти референдум о независимости

Республика Сербская (РС) может организовать референдум о независимости в следующем году, если Запад не прекратит оказывать давление на сербов Боснии и Герцеговины (БиГ). Об этом рассказал газете "Известия" официальный представитель РС в Москве Душко Перович.

"Это возможно. Если Запад и самопровозглашённый высокий представитель по БиГ Кристиан Шмидт, который не имеет мандата Совбеза ООН, продолжат давить на республику, то в ответ на это Баня-Лука проведёт референдум", — сообщил дипломат.

Перович также заявил, что РС будет защищать свои права, гарантированные Дейтонскими соглашениями и конституцией, а референдум будет представлять собой вынужденную меру. Помимо этого, он объяснил, что в случае проведения потенциального референдума о независимости республика автоматически не выйдет из состава Боснии и Герцеговины.