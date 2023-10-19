Российский Ан-28 совершил первый в истории рейс на курильский остров Парамушир

Губернатор рассказал, что авиакомпания "Аврора" и власти области сейчас прорабатывают вопрос о начале авиасообщения Сахалина и Северных Курил. Он отметил, что с 2023 года на Парамушире строят аэропорт, а на сегодняшний день готова взлётно-посадочная полоса. Прибывший Ан-28 по традиции встретили водяной аркой.

Ранее Лайф писал, что в Республике Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) рассчитывают на установлении прямого сообщения с Россией. Премьер-министр Радован Вишкович рассказал, что власти образования хотят вернуться к переговорам по данной теме в ближайшее время. По его словам, первый разговор по этому вопросу состоялся почти два года назад во время визита в Россию, но тогда обсуждение темы было отложено из-за начала спецоперации.