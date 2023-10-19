Российский Ан-28 совершил первый в истории рейс на курильский остров Парамушир
Торжественная водяная арка в честь первого прилёта Ан-28 на курильский остров Парамушир. Обложка © t.me / limarenko_official
В четверг, 19 октября, российский самолёт Ан-28 впервые в истории совершил рейс на остров Парамушир северной группы Большой гряды Курильских островов, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"Сегодня впервые за всю историю на острове Парамушир приземлился первый российский самолёт Ан-28. Он совершил посадку на новой взлётно-посадочной полосе Северо-Курильска. Экипаж выполнил технический рейс из Петропавловска-Камчатского", — рассказал глава региона.
Губернатор рассказал, что авиакомпания "Аврора" и власти области сейчас прорабатывают вопрос о начале авиасообщения Сахалина и Северных Курил. Он отметил, что с 2023 года на Парамушире строят аэропорт, а на сегодняшний день готова взлётно-посадочная полоса. Прибывший Ан-28 по традиции встретили водяной аркой.
Ранее Лайф писал, что в Республике Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) рассчитывают на установлении прямого сообщения с Россией. Премьер-министр Радован Вишкович рассказал, что власти образования хотят вернуться к переговорам по данной теме в ближайшее время. По его словам, первый разговор по этому вопросу состоялся почти два года назад во время визита в Россию, но тогда обсуждение темы было отложено из-за начала спецоперации.