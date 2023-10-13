Мощное землетрясение произошло у берегов Курил

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Тихом океане у побережья Курильских островов. Об этом сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 13 октября в 09:33 (01:33 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 131 километре юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", — рассказала РИА "Новости" начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.