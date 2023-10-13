Мощное землетрясение произошло у берегов Курил
У Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано в Тихом океане у побережья Курильских островов. Об этом сообщает Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 13 октября в 09:33 (01:33 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, в 131 километре юго-восточнее острова Итуруп. Очаг подземных толчков располагался на глубине 26 километров", — рассказала РИА "Новости" начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семёнова.
А неделей ранее на территории Папуа – Новой Гвинеи зафиксировано землетрясение мощностью 7,0 балла. Эпицентр сейсмических толчков располагался в 63 километрах на юго-восток от населённого пункта Маданг, где проживает около 27,4 тысячи человек.
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