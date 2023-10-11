В Афганистане произошли два мощных землетрясения

В Афганистане было зафиксировано два мощных землетрясения. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 30 километрах к северо-западу от города Герата с населением порядка 272 тысяч жителей. Очаг находился на глубине 10 километров.