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11 октября, 03:19

В Афганистане произошли два мощных землетрясения

В Афганистане зафиксированы два землетрясения магнитудой 6,4 и 5

В Афганистане было зафиксировано два мощных землетрясения. Об этом сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Первое землетрясение магнитудой 6,4 произошло в 30 километрах к северо-западу от города Герата с населением порядка 272 тысяч жителей. Очаг находился на глубине 10 километров.

Второй толчок магнитудой 5 был также зафиксирован на западе Афганистана: эпицентр находился в 28 километрах к северо-западу от Герата. Глубина залегания очага — 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не приводится.

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 2,4 тысячи

Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 2,4 тысячи

Напомним, несколько дней назад Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о мощном землетрясении на западе Афганистана. Сообщалось по меньшей мере о двух тысячах погибших в результате подземных толчков.

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ТАСС / SAMIULLAH POPAL

Анатолий Симоненко
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