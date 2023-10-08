Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 2,4 тысячи
Количество погибших в результате землетрясения на западе Афганистана в провинции Герат превысило 2,4 тысячи, сообщило провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями.
В сообщении сказано, что в результате стихийного бедствия пострадали жители 20 деревень. Погибло 2445 человек, 2440 — пострадало. Также сообщается, что землетрясение разрушило 1983 здания.
Напомним, вчера Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о мощном землетрясении на западе Афганистана. Ранее сообщалось о двух тысячах погибших в результате мощного землетрясения на западе Афганистана. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя правящего в стране движения "Талибан"*.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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