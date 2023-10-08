Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 2,4 тысячи

Количество погибших в результате землетрясения на западе Афганистана в провинции Герат превысило 2,4 тысячи, сообщило провинциальное управление Министерства по борьбе со стихийными бедствиями.

В сообщении сказано, что в результате стихийного бедствия пострадали жители 20 деревень. Погибло 2445 человек, 2440 — пострадало. Также сообщается, что землетрясение разрушило 1983 здания.