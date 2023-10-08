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8 октября, 06:50

AP: Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 2 тысяч человек

Количество погибших в результате мощного землетрясения на западе Афганистана увеличилось до двух тысяч. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя правящего в стране движения "Талибан"*.

Обстановка в районе землетрясения в Афганистане. Видео © X / Khalid Zadran

Как сообщил представитель Министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахид Раян, из-за подземных толчков магнитудой 6,2 оказалось полностью разрушено около шести деревень в провинции Герат.

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в Папуа – Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в Папуа – Новой Гвинее

Напомним, вчера Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о землетрясении на западе Афганистана. Было зафиксировано несколько тектонических вибраций магнитудой от 5,6 до 6,2. Сначала сообщалось о 14 жертвах, однако число погибших стало быстро расти.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

X / Khalid Zadran

Николь Вербер
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