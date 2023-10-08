AP: Число погибших при землетрясении в Афганистане возросло до 2 тысяч человек
Количество погибших в результате мощного землетрясения на западе Афганистана увеличилось до двух тысяч. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителя правящего в стране движения "Талибан"*.
Обстановка в районе землетрясения в Афганистане. Видео © X / Khalid Zadran
Как сообщил представитель Министерства информации и культуры во временном правительстве талибов Абдула Вахид Раян, из-за подземных толчков магнитудой 6,2 оказалось полностью разрушено около шести деревень в провинции Герат.
Напомним, вчера Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о землетрясении на западе Афганистана. Было зафиксировано несколько тектонических вибраций магнитудой от 5,6 до 6,2. Сначала сообщалось о 14 жертвах, однако число погибших стало быстро расти.
* Деятельность организации запрещена ООН.
X / Khalid Zadran