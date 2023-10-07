Регион

Уведомления отключены

7 октября, 12:07

Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в Папуа – Новой Гвинее

На территории Папуа – Новой Гвинеи зафиксировано землетрясение мощностью 7,0 балла. Об этом сообщили на сайте Геологической службы США.

По информации ведомства, эпицентр сейсмических толков располагался в 63 километрах на юго-восток от населённого пункта Маданг, где проживает около 27,4 тысячи человек. Глубина залегания очага — 72 километра.

На текущий момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Предупреждений об угрозе цунами не было.

На крупнейшем в Европе месторождении прекратили добычу газа из-за риска землетрясений

На крупнейшем в Европе месторождении прекратили добычу газа из-за риска землетрясений

Ранее сегодня на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Изначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о земных толчках магнитудой 6,1. По его данным, всё произошло в седьмом часу утра по времени UTC в 40 километрах от города Герат, в котором проживает чуть более 270 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине десяти километров.

Обложка ©

Getty Images

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Папуа — Новая Гвинея
  • землетрясения
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров