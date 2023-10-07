Землетрясение магнитудой 7,0 зафиксировали в Папуа – Новой Гвинее

По информации ведомства, эпицентр сейсмических толков располагался в 63 километрах на юго-восток от населённого пункта Маданг, где проживает около 27,4 тысячи человек. Глубина залегания очага — 72 километра.

На текущий момент информации о пострадавших и разрушениях нет. Предупреждений об угрозе цунами не было.

Ранее сегодня на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Изначально Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщал о земных толчках магнитудой 6,1. По его данным, всё произошло в седьмом часу утра по времени UTC в 40 километрах от города Герат, в котором проживает чуть более 270 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине десяти километров.