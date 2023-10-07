На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Изначально EMSC сообщал о земных толчках магнитудой 6,1 балла. По его данным, всё произошло в седьмом часу утра по времени UTC в 40 километрах от города Герат, в котором проживает чуть более 270 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине десяти километров.

Спустя время стало известно о новых тектонических вибрациях — толчки магнитудой 5,6 в 6:49 (9:49 по московскому времени) были зафиксированы в 27 километрах к северо-западу от Герата с очагом на глубине 35 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.