На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2
На западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Изначально EMSC сообщал о земных толчках магнитудой 6,1 балла. По его данным, всё произошло в седьмом часу утра по времени UTC в 40 километрах от города Герат, в котором проживает чуть более 270 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине десяти километров.
Спустя время стало известно о новых тектонических вибрациях — толчки магнитудой 5,6 в 6:49 (9:49 по московскому времени) были зафиксированы в 27 километрах к северо-западу от Герата с очагом на глубине 35 километров. Информации о возможных жертвах и разрушениях нет.
Ранее Лайф рассказывал о мощном землетрясении, которое всколыхнуло стразу две страны. Так, в начале октября сильные земные толчки магнитудой 6,2 были зафиксированы в Непале. Причём там произошло два землетрясения с разницей всего в полчаса. Кроме того, они ощущались и в индийском Нью-Дели.
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