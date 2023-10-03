Непал и Индию всколыхнуло мощное землетрясение

Изначально индийские СМИ сообщали о землетрясении магнитудой 4,6, при этом в Нью-Дели не ощущалось толчков. Согласно обновлённым данным Индийского сейсмологического центра, в Непале произошло два землетрясения с разницей примерно в полчаса. Магнитуду второго сейсмологи оценивают в 6,2, очаг залегал на глубине около пяти километров на западе Непала в регионе Сети. Вместе с тем Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр уточняет, что магнитуда землетрясения составила 5,7.