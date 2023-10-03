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Регион
Опубликовано 3 октября 2023, 10:37

Непал и Индию всколыхнуло мощное землетрясение

ANI: В Непале произошло мощное землетрясение, толчки ощущались в Индии

В Непале произошло землетрясение магнитудой 6,2. Как утверждает агентство ANI, сильные толчки ощущались и в индийском Нью-Дели.

Кадры землетрясения в индийском Нью-Дели. Видео © X (Twitter) / IshuSamarLive / VidarbhaaTimes

Изначально индийские СМИ сообщали о землетрясении магнитудой 4,6, при этом в Нью-Дели не ощущалось толчков. Согласно обновлённым данным Индийского сейсмологического центра, в Непале произошло два землетрясения с разницей примерно в полчаса. Магнитуду второго сейсмологи оценивают в 6,2, очаг залегал на глубине около пяти километров на западе Непала в регионе Сети. Вместе с тем Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр уточняет, что магнитуда землетрясения составила 5,7.

Мощное землетрясение произошло у западных берегов Японии
Мощное землетрясение произошло у западных берегов Японии

Ранее Лайф сообщал, что два мощных землетрясения всколыхнули Грузию с разницей в несколько часов. Данные о разрушениях или пострадавших отсутствуют.

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ТАСС / EPA / GANESH BAHADUR MAUNI

Наталья Исакова
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