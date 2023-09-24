Два мощных землетрясения всколыхнули Грузию с разницей в несколько часов

По информации учёных, первые подземные толчки начались около восьми утра по местному времени в паре километров от села Лелубани рядом с Мцхетой. Второе землетрясение случилось спустя несколько часов в Кахетии в восточной части страны в 150 километрах от Тбилиси, его очаг залегал на глубине 18 километров. Данные о разрушениях или пострадавших отсутствуют.