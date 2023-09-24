Два мощных землетрясения всколыхнули Грузию с разницей в несколько часов
Два землетрясения силой в 4,7 и 3,0 балла произошли в Грузии
В Грузии зафиксированы два землетрясения, магнитуда первого — 4,7 балла, второго — 3,0. Об этом сообщается на сайте Центра сейсмического мониторинга страны.
По информации учёных, первые подземные толчки начались около восьми утра по местному времени в паре километров от села Лелубани рядом с Мцхетой. Второе землетрясение случилось спустя несколько часов в Кахетии в восточной части страны в 150 километрах от Тбилиси, его очаг залегал на глубине 18 километров. Данные о разрушениях или пострадавших отсутствуют.
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А 18 сентября у западного побережья Японии произошло землетрясение мощностью 6,4 балла. Очаг подземных толчков залегал на глубине 170 километров.
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