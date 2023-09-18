Появились зрелищные кадры синхронного обрушения девяти многоэтажек в Турции после мощного землетрясения

В турецкой провинции Малатья, которая в августе сильно пострадала во время землетрясения, снесли девять 15-этажных жилых домов, которые признаны непригодными для проживания из-за повреждений. Об этом пишет местное агентство "Анадолу".

В Малатье сносят дома, получившие повреждения после землетрясения. Видео © Twitter / JS

Специалисты использовали 1660 килограммов взрывчатки для подрыва многоэтажек. На видео здания одновременно сложились, а клубы пыли поднялись в воздух. Местные власти уже сообщали, что после землетрясения пострадало 36 тысяч домов, в общей сложности под снос ушло шесть тысяч построек в Малатье.