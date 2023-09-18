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18 сентября, 10:56

Появились зрелищные кадры синхронного обрушения девяти многоэтажек в Турции после мощного землетрясения

В турецкой Малатье снесли девять домов, повреждённых после землетрясения

В турецкой провинции Малатья, которая в августе сильно пострадала во время землетрясения, снесли девять 15-этажных жилых домов, которые признаны непригодными для проживания из-за повреждений. Об этом пишет местное агентство "Анадолу".

В Малатье сносят дома, получившие повреждения после землетрясения. Видео © Twitter / JS

Специалисты использовали 1660 килограммов взрывчатки для подрыва многоэтажек. На видео здания одновременно сложились, а клубы пыли поднялись в воздух. Местные власти уже сообщали, что после землетрясения пострадало 36 тысяч домов, в общей сложности под снос ушло шесть тысяч построек в Малатье.

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Напомним, турецкая провинция Малатья содрогнулась от землетрясения магнитудой 4,4. В Минздраве страны сообщили, что пострадало как минимум 23 человека. Большинство из них получило травмы, выпрыгивая из окон домов во время подземных толчков.

Обложка ©

Twitter / JS

Татьяна Миссуми
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